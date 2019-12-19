Посли Греції та Канади передали Зеленському вірчі грамоти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у Посла Грецької Республіки Васіліоса Борноваса та Посла Канади Лариси Галадзи, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як повідомили в Офісі, під час розмови з Послом Грецької Республіки Володимир Зеленський подякував за послідовну підтримку Грецією суверенітету та територіальної цілісності України.
Співрозмовники відзначили важливу роль, яку відіграє грецька спільнота в Україні та українська громада в Греції у розбудові відносин між двома країнами.
Зеленський підкреслив значний потенціал двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері. Також було відзначено важливість розвитку співпраці у сфері туризму, відзначили в Офісі.
Під час зустрічі з Послом Канади Ларисою Галадзою Президент наголосив, що поглиблення відносин Особливого партнерства з Канадою має пріоритетне значення для України.
Глава держави висловив вдячність уряду Канади за дієву підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, важливу безпекову допомогу, а також лідерство у консолідації міжнародних зусиль для сприяння реформам у нашій країні, йдеться у повідомленні.
В Офісі додали, що Зеленський також відзначив необхідність подальших кроків з метою розвитку двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці, зокрема розширення дії українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю.
Крім того, під час розмови була підкреслена важливість лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади та готовність української сторони втілювати необхідні для цього реформи.
Зеленський підтвердив запрошення Прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом, додали в Офісі.