Зеленський ініціює відмову України від участі у створенні і діяльності Антитерористичного центру СНД

Документ №0065 під назвою "Проект Закону про вихід України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" зареєстровано 13 серпня.

Наразі текст законопроекту і пояснювальна записка до нього на сайті Верховної Ради відсутні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах.