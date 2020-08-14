Зеленський ініціює відмову України від участі у створенні і діяльності Антитерористичного центру СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про вихід України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав. Відповідне повідомлення з’явилось на офіційному сайті парламенту, передає УНН.
Документ №0065 під назвою "Проект Закону про вихід України з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" зареєстровано 13 серпня.
Наразі текст законопроекту і пояснювальна записка до нього на сайті Верховної Ради відсутні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах.