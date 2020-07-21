Зеленський ініціює приєднання України до Міжамериканської конвенції про допомогу в кримінальних справах

Документ №0058 під назвою "Проект Закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах та факультативного протоколу до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах" зареєстровано 20 липня. Наразі текст законопроекту і пояснювальна записка до нього на сайті Верховної Ради відсутні.

Як раніше повідомлялося в УНН, 30 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроект №0033, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном.