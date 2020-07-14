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Зеленський дозволив передати Антикорупційному суду будівлю ДП "Антонов" у Києві

Зеленський дозволив передати Антикорупційному суду будівлю ДП "Антонов" у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про передачу Вищому антикорупційному суду нежитлової будівлі ДП “Антонов”, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в Офісі, Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства „Антонов“ щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням” № 730-ІХ, який Верховна Рада Україна ухвалила 18 червня 2020 року.

Документ передбачає передачу від ДП “Антонов” в управління Вищого антикорупційного суду нежитлової будівлі (літера А) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 за ринковою вартістю, визначеною звітом про незалежну оцінку майна.

Таким чином, закон допоможе завершити передачу ВАКСУ будівлі, яку він наразі вже використовує. Крім того, це сприятиме покращенню стану ДП “Антонов”, адже передача прав на непрофільний актив, який уже не використовувався держпідприємством, погасить частину його зобов’язань перед бюджетом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон щодо підтримки культури, туризму і бізнесу під час карантину.

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