Збірна України з рахунком 2:0 перемогла Сербію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У товариському поєдинку національна команда України з рахунком 2:0 перемогла Сербію у грі, що пройшла на стадіоні “Металіст” в Харкові, повідомляє УНН.
Перший гол у зустрічі був забитий на 38 хвилині. Атаку Олександра Караваєва на лівому фланзі підтримав Артем Федецький, котрий зробив точний простріл низом в чужу карну зону. М'яч отримав Роман Зозуля, але не зумів приборкати його з першого дотику, проте нападника підправив півзахисник грецького "ПАОКа" Євген Шахов – 1:0. Вже на 87 хвилині Андрія Ярмоленко реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок – 2:0
Примітно, що за "жовто-блакитних" дебютував форвард Артем Бєсєдін, який замінив на 62 хвилині Романа Зозулю.
Варто відзначити, що вперше за останні три роки Харків приймав поєдинок національної збірної України.
Нагадаємо, що зустріч із Сербією стала для українців заключною у 2016 році.
Як повідомляв УНН, стали відомі стартові склади національних збірних команд України та Сербії, які зіграють у товариському матчі на стадіоні "Металіст" у Харкові.