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Сборная Украины со счетом 2: 0 победила Сербию

Сборная Украины со счетом 2: 0 победила Сербию

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В товарищеском поединке национальная команда Украины со счетом 2: 0 победила Сербию в игре, прошедшей на стадионе "Металлист" в Харькове, сообщает УНН.

Первый гол во встрече был забит на 38 минуте. Атаку Александра Караваева на левом фланге поддержал Артем Федецкий, который сделал точный прострел низом в чужую штрафную. Мяч получил Роман Зозуля, но не сумел укротить его с первого прикосновения, однако нападающего подправил полузащитник греческого "ПАОКа" Евгений Шахов - 1: 0. Уже на 87 минуте Андрея Ярмоленко реализовал пенальти и установил окончательный счет - 2: 0

Примечательно, что за "желто-синих" дебютировал форвард Артем Беседин, который заменил на 62 минуте Романа Зозулю.

Стоит отметить, что впервые за последние три года Харьков принимал поединок национальной сборной Украины.

Напомним, что встреча с Сербией стала для украинцев заключительной в 2016 году.

Как сообщал УНН, стали известны стартовые составы национальных сборных команд Украины и Сербии , которые сыграют в товарищеском матче на стадионе "Металлист" в Харькове.

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