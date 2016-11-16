Сборная Украины со счетом 2: 0 победила Сербию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В товарищеском поединке национальная команда Украины со счетом 2: 0 победила Сербию в игре, прошедшей на стадионе "Металлист" в Харькове, сообщает УНН.
Первый гол во встрече был забит на 38 минуте. Атаку Александра Караваева на левом фланге поддержал Артем Федецкий, который сделал точный прострел низом в чужую штрафную. Мяч получил Роман Зозуля, но не сумел укротить его с первого прикосновения, однако нападающего подправил полузащитник греческого "ПАОКа" Евгений Шахов - 1: 0. Уже на 87 минуте Андрея Ярмоленко реализовал пенальти и установил окончательный счет - 2: 0
Примечательно, что за "желто-синих" дебютировал форвард Артем Беседин, который заменил на 62 минуте Романа Зозулю.
Стоит отметить, что впервые за последние три года Харьков принимал поединок национальной сборной Украины.
Напомним, что встреча с Сербией стала для украинцев заключительной в 2016 году.
Как сообщал УНН, стали известны стартовые составы национальных сборных команд Украины и Сербии , которые сыграют в товарищеском матче на стадионе "Металлист" в Харькове.