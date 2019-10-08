Збірна України розпочала збір перед матчами з Литвою та Португалією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Національна команда України з футболу розпочала свій підготовчий збір у Харкові перед продовженням матчі відбору на Євро-2020, інформує УНН з посиланням на УАФ.
Тренерський штаб на чолі з керманичем Андрієм Шевченком, а також адміністративно-медичний корпус почали роботу на день раніше. Гравці ж, як і належить, прибули в розташування головної команди країни вже на наступний день.
Більшість збірників прилетіла регулярним ранковим рейсом із Києва. У цій групі опинилися й легіонери Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін. Решта футболістів, які виступають за кордоном — Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Євген Шахов, Олександр Зінченко та Роман Яремчук, — у зв’язку зі сполученням їхніх авіамаршрутів прибули до розташування головної команди країни ближче до вечора.
Зазначимо, ввечері “синьо-жовті” провели перші заняття: спочатку вся команда мала фітнес-тренування в тренажерному залі, а ті гравці, що не отримали достатнього навантаження в попередніх матчах за свої клуби, також проведуть бігову роботу на стадіоні “Сонячний”.
До вашої уваги турнірне становище у відбірковій групі В Євро-2020: Україна — 13 очок (після 5-ти ігор), Португалія — 8 (4), Сербія — 7 (5), Люксембург — 4 (5), Литва — 1 (5).