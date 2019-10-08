Сборная Украины начала сбор перед матчами с Литвой и Португалией
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Национальная команда Украины по футболу начала свой подготовительный сбор в Харькове перед началом матча отбора на Евро-2020, информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Тренерский штаб во главе с руководителем Андреем Шевченко, а также административно-медицинский корпус начали работу на день раньше. Игроки же, как и положено, прибыли в расположение главной команды страны уже на следующий день.
Большинство сборников прилетела регулярным утренним рейсом из Киева. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные футболисты, выступающие за рубежом — Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук — в связи с сообщением их авиамаршрутов прибыли в расположение главной команды страны ближе к вечеру.
Отметим, вечером “сине-желтые” провели первые занятия: сначала вся команда должна пройти фитнес-тренировки в тренажерном зале, а те игроки, которые не получили достаточной нагрузки в предыдущих матчах за свои клубы, также проведут беговую работу на стадионе “Солнечный”.
Вашему вниманию турнирное положение в отборочной группе В Евро-2020: Украина — 13 очков (после 5-ти игр), Португалия — 8 (4), Сербия — 7 (5), Люксембург — 4 (5), Литва — 1 ( 5).