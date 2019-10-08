Сборная Украины начала сбор перед матчами с Литвой и Португалией

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 40589 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 81100 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 82483 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 133968 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 185451 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 171868 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 221404 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202735 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 449415 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 235110 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.4м/с
55%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 67757 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

08:40 • 14491 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 44662 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 18068 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 42437 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 210937 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 194674 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 280972 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 449415 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 549112 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 133968 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 66388 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 63670 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 69642 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 99981 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Сборная Украины начала сбор перед матчами с Литвой и Португалией

Киев • УНН

 • 9447 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Национальная команда Украины по футболу начала свой подготовительный сбор в Харькове перед началом матча отбора на Евро-2020, информирует УНН со ссылкой на УАФ.

Сборная Украины начала сбор перед матчами с Литвой и Португалией

Тренерский штаб во главе с руководителем Андреем Шевченко, а также административно-медицинский корпус начали работу на день раньше. Игроки же, как и положено, прибыли в расположение главной команды страны уже на следующий день.

Большинство сборников прилетела регулярным утренним рейсом из Киева. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные футболисты, выступающие за рубежом — Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук — в связи с сообщением их авиамаршрутов прибыли в расположение главной команды страны ближе к вечеру.

Отметим, вечером “сине-желтые” провели первые занятия: сначала вся команда должна пройти фитнес-тренировки в тренажерном зале, а те игроки, которые не получили достаточной нагрузки в предыдущих матчах за свои клубы, также проведут беговую работу на стадионе “Солнечный”.

Вашему вниманию турнирное положение в отборочной группе В Евро-2020: Украина — 13 очков (после 5-ти игр), Португалия — 8 (4), Сербия — 7 (5), Люксембург — 4 (5), Литва — 1 ( 5).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,778.01