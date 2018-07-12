Збірна Польщі з футболу отримала нового наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Польський футбольний союз призначив нового головного тренера національної збірної країни, яким став місцевий спеціаліст Єжі Бржечек, повідомляє УНН з посиланням на сайт ПФС.
Термін співпраці між збірною та 47-річним фахівцем не розголошується.
На посаді головного наставника Бржечек замінив Адама Навалку, який провалився на чемпіонаті світу-2018.
Попереднім місцем роботи Бржечека була місцева “Вісла” із міста Плоцк.
Примітно, що 47-річний тренер свого часу захищав кольори збірної Польщі в якості гравця, провів 42 матчі, забив чотири голи та ставав срібним призером Олімпіади 1992 року.
Додамо, що збірна Польщі на чолі із Навалкою зайняла останнє місце в групі з Японією, Сенегалом і Колумбією на ЧС-2018.