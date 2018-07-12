Сборная Польши по футболу получила нового наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Польский футбольный союз назначил нового главного тренера национальной сборной страны, которым стал местный специалист Ежи Бржечек, сообщает УНН со ссылкой на сайт ПФС.
Срок сотрудничества между сборной и 47-летним специалистом не разглашается.
На посту главного наставника Бржечек заменил Адама Навалку, который провалился на чемпионате мира-2018.
Предыдущим местом работы Бржечека была местная “Висла” из города Плоцк.
Примечательно, что 47-летний тренер в свое время защищал цвета сборной Польши в качестве игрока провел 42 матча, забил четыре гола и становился серебряным призером Олимпиады 1992 года.
Добавим, что сборная Польши во главе с Навалкой заняла последнее место в группе с Японией, Сенегалом и Колумбией на ЧМ-2018.