Збірна Франції у матчі з 7 голами змогла перемогти Аргентину та вийти до 1/4

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Збірна Франції отримала перемогу над командою Аргентини з рахунком 4:3 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. Зустріч пройшла в Казані, гру відвідали 42 873 глядачі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

У складі збірної Франції забитими м’ячами відзначилися Антуан Грізманн (13-а хвилина, з пенальті), Бенжамен Павар (57) і Кіліан Мбаппе (64, 68), у аргентинців відзначилися Анхель Ді Марія (41), Габріель Меркадо (48) і Серхіо Агуеро (90).

Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом за останні 60 років, який оформив дубль в матчі чемпіонату світу. Нападник забив два м’ячі в переможній для французів грі 1/8 фіналу світової першості проти збірної Аргентини (4:2), зробивши це у віці 19 років і шести місяців. Наймолодшим є бразилець Пеле, який у віці 17 років і 8 місяців оформив дубль на чемпіонаті світу-1958 матчі проти команди Швеції (5:2).

Збірні Франції та Аргентини провели 12-ю очну зустріч. У 11 попередніх матчах між командами шість перемог здобули аргентинці, дві — французи, ще три гри завершилися внічию. Французька команда не перемагала аргентинців з березня 1986 року, тоді в товариському матчі французи перемогли з рахунком 2:0.

Франція показала зразок контратакуючої гри не тільки кількістю створених моментів або забитих голів. В першу чергу, це стосується дій в центрі поля. Нголо Канті і Поль Погба доклали максимум зусиль для перемоги. І якщо про непоступливості хавбека “Челсі” відомо вже давно, то ось Погба своїми антропометричними даними просто домінував в центрі поля проти порівняно низьких опонентів з Аргентини.

Вінцем цієї гри стали дії в атаці. Причому кожен з футболістів французької збірної виконував важливу функцію, головним козирем якої став Кіліан Мбаппе. Можливо, це був один з кращих перфомансів в кар’єрі 19-річного нападника.

Фактично, весь провал збірної Аргентини безпосередньо пов’язаний з грою в обороні. У аргентинців її не було, наслідком чого стали чотири пропущені м’ячі, кожен з яких — на совісті футболістів.

У чвертьфіналі французи зустрінуться з переможцем матчу між командами Уругваю і Португалії, який пройде в Сочі. Зустріч 1/4 фіналу за участю французької команди пройде 6 липня в Нижньому Новгороді і почнеться о 17:00.

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