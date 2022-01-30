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Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 3000 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

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Завтра в Росії відбудеться суд у “справі Хізб ут-Тахрір”

Завтра в Росії відбудеться суд у “справі Хізб ут-Тахрір”

Київ • УНН

 • 14716 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Завтра у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону (Росія) відбудеться судове засідання у так званій “справі Хізб ут-Тахрір”. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Уповноваженим з прав людини Людмилою Денісовою.

Російський суд розглядатиме справу стосовно учасників “четвертої бахчисарайської групи”, до якої входять Алім Суф’янов, Сейран Хайретдінов та Олександр Сизиков. Під час засідання очікується розгляд справи по суті. Адвокати братимуть участь за допомогою відеозв’язку з “Кримського гарнізонного військового суду.

“Закликаю Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконне судилище задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд”, — написала Денісова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Росії фігуранта “справи кримських мусульман” Абдуллаєва випустили із ШІЗО після 55 днів ізоляції

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