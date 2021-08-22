Завтра у столиці запрацює фунікулер

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17 березня, 18:58 • 151441 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 176199 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 171630 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 187559 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 154688 перегляди

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17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. 23 серпня відновлюється робота фунікулеру після щорічного планового ремонту та випробувань. Про це УНН повідомили в КП “Київпастранс”.

Деталі

Запуск відбудеться о 12.00.

У КП “Київпастранс” повідомили, що під час щорічного закриття система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням. Також фахівці обстежили колії, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників.

Ремонтні роботи проводяться щороку влітку через найменший пасажиропотік. В липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день — це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони. Цього року роботи розпочалися 12 липня. 

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