Завтра у столиці запрацює фунікулер

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Запуск відбудеться о 12.00.

У КП “Київпастранс” повідомили, що під час щорічного закриття система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням. Також фахівці обстежили колії, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників.

Ремонтні роботи проводяться щороку влітку через найменший пасажиропотік. В липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день — це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони. Цього року роботи розпочалися 12 липня.