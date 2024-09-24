Заволоділи електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану: справу передали до суду

Правоохоронці скерували до суду справу за обвинуваченням чотирьох осіб — учасників схеми заволодіння під час воєнного стану електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів, передає УНН із посиланням на НАБУ.

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Як встановило слідство, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, шляхом маніпулювання заволоділо електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" на суму понад 716 млн грн, а кошти отриманні від її продажу легалізували, перерахувавши на рахунки компанії-нерезидента, зареєстрованої на території Швейцарської Конфедерації.

Під час легалізації коштів, аби унеможливити ідентифікацію їх походження на території України, залучили низку підконтрольних компаній, рахунки яких надалі були арештовані.

Заволодіння електричною енергією та легалізація коштів від її продажу стала можлива внаслідок зловживання службовим становищем головою правління одного з комерційних банків та начальником департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго".

Голова правління банку одноособово та з порушенням встановленої процедури ухвалила рішення про видачу банківської гарантії приватній компанії. Після виникнення у приватної компанії заборгованості перед ПрАТ "НЕК "Укренерго" держпідприємство звернулося з вимогою до банку про погашення такої заборгованості, однак голова правління неправомірно відмовила.

Водночас начальник департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" попри наявну заборгованість компанії за раніше відібрану електроенергію не вжив заходів щодо переведення компанії в дефолт та забезпечив надалі продаж електроенергії.

11 січня 2024 року НАБУ і САП викрили схему та повідомили про підозру:

організатору власнику компанії-нерезидента – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;

директору департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" – ч. 2 ст. 364 КК України;

голові правління комерційного банку – ч. 2 ст. 364-1 КК України;

директору приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У березні 2024 року розслідування завершили.

Додамо

За даними правоохоронців, на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній, зареєстрованих в Україні, накладено арешт з метою спеціальної конфіскації.

У порядку міжнародного співробітництва також арештовані кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми швейцарській компанії. При цьому були зафіксовані спроби зняття арешту зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.

У НАБУ зазначили, що під час розслідування була спроба підкупу детективів та прокурорів, які здійснювали досудове розслідування, за що про підозру повідомлено одному зі столичних адвокатів.

Крім того, з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ "НЕК "Укренерго", НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які було підтримано.