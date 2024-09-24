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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завладели электроэнергией на 716 млн грн во время военного положения: дело передали в суд

Завладели электроэнергией на 716 млн грн во время военного положения: дело передали в суд

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 15:26  •  8548 просмотра

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НАБУ передало в суд дело о схеме завладения электроэнергией "Укрэнерго" на 716 млн грн во время военного положения. Четырем лицам, включая банкира и чиновника "Укрэнерго", предъявлено обвинение.

Правоохранители направили в суд дело по обвинению четырех человек - участников схемы завладения во время военного положения электрической энергией ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ и легализации полученных от ее продажи средств, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

Детали

Как установило следствие, в марте 2022 года ООО «Юнайтед Энерджи», в то время один из крупнейших в Украине трейдеров, путем манипулирования завладело электрической энергией ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ на сумму более 716 млн грн, а средства полученные от ее продажи легализовали, перечислив на счета компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Швейцарской Конфедерации.

Во время легализации средств, чтобы сделать невозможным идентификацию их происхождения на территории Украины, привлекли ряд подконтрольных компаний, счета которых в дальнейшем были арестованы.

Завладение электрической энергией и легализация средств от ее продажи стала возможна в результате злоупотребления служебным положением председателем правления одного из коммерческих банков и начальником департамента ЧАО «НЭК „Укрэнерго“.

Председатель правления банка единолично и с нарушением установленной процедуры приняла решение о выдаче банковской гарантии частной компании. После возникновения у частной компании задолженности перед ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ госпредприятие обратилось с требованием к банку о погашении такой задолженности, однако председатель правления неправомерно отказала.

В то же время начальник департамента ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ несмотря на имеющуюся задолженность компании за ранее отобранную электроэнергию не принял меры по переводу компании в дефолт и обеспечил в дальнейшем продажу электроэнергии.

11 января 2024 года НАБУ и САП разоблачили схему и сообщили о подозрении:

организатору владельцу компании-нерезидента - ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;

директору департамента ЧАО «НЭК „Укрэнерго“ - ч. 2 ст. 364 УК Украины;

председателю правления коммерческого банка - ч. 2 ст. 364-1 УК Украины;

директору частной компании - ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В марте 2024 года расследование завершили.

Добавим

По данным правоохранителей, на средства в сумме более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний, зарегистрированных в Украине, наложен арест с целью специальной конфискации.

В порядке международного сотрудничества также арестованы средства на счетах подконтрольной организатору схемы швейцарской компании. При этом были зафиксированы попытки снятия ареста заинтересованными лицами путем направления в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.

В НАБУ отметили, что в ходе расследования была попытка подкупа детективов и прокуроров, которые осуществляли досудебное расследование, за что о подозрении сообщено одному из столичных адвокатов.

Кроме того, с целью недопущения значительных долгов у участников рынка перед ЧАО «НЭК „Укрэнерго“, НАБУ передало НКРЭКУ предложения о внесении изменений в отдельные положения Правил рынка, которые были поддержаны.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП