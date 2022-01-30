Затримали вбивцю подружжя підприємців на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Киїщині затримали чоловіка, який зарізав подружжя підприємців. Про це повідомили у поліції Київської області, передає УНН.
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Зазначається, що поліція затримала 52-річного жителя Василькова в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За попередніми даними, між нападником та підприємцем з Волині трапився словесний конфлікт, після чого чоловік наніс підприємцеві багаточисленні удари молотком. Після скоєного зловмисник кілька разів вдарив ножем дружину вбитого, внаслідок чого жінка загинула.
Лиходій намагався приховати сліди злочину, поклав тіла підприємців у фургон і відвіз на одну із вулиць Василькова, де і покинув.
“З понівеченими тілами подружжя кат їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від центру Василькова. Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події. Через численні поранення на тілі жертв сніг червонів від крові”, — повідомили у поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нині зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув’язнення.
Нагадаємо
На Київщині сталося подвійне вбивство, внаслідок злочину загинуло подружжя.