Затори у Києві сягнули п'яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на 10:25 затори у столиці досягли п'яти балів. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Ускладнення руху спостерігаються на Петровській алеї, Набережному шосе, вул.Володимирській, проспекті Перемоги, Бессарабській площі, проспекті Академіка Палладіна, бульварі Тараса Шевченка, вул.Московській, пр.генерала Ватутіна.
Також наразі у столиці зафіксовано шість ДТП.
Як повідомляв УНН, більше тисячі поліцейських і нацгвардійців у найближчі дні охоронятимуть громадську безпеку в центрі Києва.