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11:58 • 30326 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

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Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 187071 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

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Затори у Києві сягнули п'яти балів

Затори у Києві сягнули п'яти балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Станом на 10:25 затори у столиці досягли п'яти балів. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Яндекс-Карти”.

Ускладнення руху спостерігаються на Петровській алеї, Набережному шосе, вул.Володимирській, проспекті Перемоги, Бессарабській площі, проспекті Академіка Палладіна, бульварі Тараса Шевченка, вул.Московській, пр.генерала Ватутіна.

Також наразі у столиці зафіксовано шість ДТП.

Як повідомляв УНН, більше тисячі поліцейських і нацгвардійців у найближчі дні охоронятимуть громадську безпеку в центрі Києва.

Українські Національні Новини

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