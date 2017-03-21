Пробки в Киеве достигли пяти баллов

Осложнения движения наблюдаются на Петровской аллее, Набережном шоссе, ул.Владимирской, проспекте Победы, Бессарабской площади, проспекте Академика Палладина, бульваре Тараса Шевченко, ул.Московская, пр.генерала Ватутина.

Также сейчас в столице зафиксировано шесть ДТП.

Как сообщал УНН, более тысячи полицейских и нацгвардийцив в ближайшие дни будут охранять общественную безопасность в центре Киева.