Засновник Facebook вибачився перед користувачами за витік даних
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Керівник Facebook Марк Цукерберг розмістив в кількох американських та британських газетах рекламні оголошення, в яких вибачився перед користувачами соцмережі, передає УНН із посиланням на ВВС.
Він зазначив, що Facebook міг би зробити більше, щоб зупинити отримання даних користувачів.
"Це було порушення зобов'язань, і я дуже шкодую", - наголосив Цукерберг.
У Британії реклама з вибаченнями користувачам соцмережі з'явилася у виданнях Sunday Telegraph, Sunday Times, Mail on Sunday, Observer, Sunday Mirror та Sunday Express.
В США подібні оголошення помітили читачі New York Times, Washington Post та Wall Street Journal.
Цукерберг наголосив, що Facebook вже змінив правила, щоб запобігти подібному витоку даних у майбутньому і ретельно досліджує кожний додаток, яким пропонують скористатися у соцмережі.
Нагадаємо, Європейський Союз вимагає від соціальної мережі Facebook пояснень у зв'язку із скандалом навколо витоку даних з особистою інформацією десятків мільйонів користувачів соцмережі.