Замість біжутерії: у посилці з Британії виявили дорогоцінний хрест, інкрустований сотнями діамантів і рубінів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Співробітники Київської митниці вилучили ювелірний хрест бренду Theo Fennell, інкрустований сотнями діамантів і рубінів. Про це повідомляє пресслужба відомства, пише УНН.
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"Київські митники замість вживаної біжутерії виявили в бандеролі з Великої Британії приховану ювелірну прикрасу з трьома сотнями діамантів та рубінів британського екстравагантного бренду "Theo Fennell", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В цьому міжнародному експресвідправленні, яке прямувало з англійського графства Кент до української Одеси, згідно з декларацією, мала знаходитися "вживана біжутерія" вартістю 57 англійських фунтів стерлінгів. Однак у митників, з огляду на наявність логотипу на виробі, закрався сумнів в тому, що виявлена прикраса – ланцюжок з хрестиком, оздоблені 286-ма камінцями - лише імітація коштовності, тому було вирішено скерувати її на експертизу.
Як встановили фахівці Державного гемологічного центру, ця прикраса містить 100 діамантів і 186 рубінів (тільки ланцюжок був прикрашений вісьмома великими білими діамантами).
"Вартість цього твору ювелірної майстерності 4200 англійських фунтів стерлінгів, тобто вартість коштовності аж в сімдесят три рази (!) перевищує заявлені 57 фунтів стерлінгів. Таким чином, коштовність пересилалася за документами, що містять неправдиві відомості", - зазначили у відомстві.
Київська митниця Держмитслужби склала протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
Ювелірну прикрасу класу "люкс" вартістю майже 160 000 гривен вилучено.
"Цікаво, що прикраса перебувала в простій коробці без розпізнавальних знаків, а брендовий чохол прямував окремим відправленням на адресу того ж одержувача", - додали в пресслужбі київської митниці.
Додамо
Співробітники Київської митниці виявили 23 діаманти під час митної перевірки міжнародного експрес-відправлення, яке прямувало з Індії на адресу вінничанина. Каміння намагалися переправити під виглядом декоративного.