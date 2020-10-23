Залякували жителів окупованих територій: бойовиків "ЛНР" викрили на використанні підроблених поштових марок Укрпошти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували використання підроблених поштових марок АТ “Укрпошта”, що за попередніми даними завдало компанії близько 50 млн гривень збитків, які представники “ЛНР” клеїли на листи для залякування переселенців з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України блокувала використання підроблених поштових марок АТ „Укрпошта“, які представники терористичної організації „ЛНР“ клеїли на листи для залякування переселенців з тимчасово окупованих територій”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років група осіб, яка діяла на території кількох областей, реалізовувала підроблені поштові марки Укрпошти різним замовникам. Частина з них використовувались представниками “ЛНР” для розсилки переселенцям поштової кореспонденції. У ній окупаційна влада вимагала від громадян підтвердити право на власну нерухомість на тимчасово окупованій території. У разі ненадходження документації, “органи влади ЛНР” погрожували позбавити людей майнових прав на цю нерухомість.
Так, за задумом терористичної організації, використання марок державного поштового оператора України на подібних листах мало підривати довіру переселенців до органів української державної влади.
У ході досудового слідства також було встановлено, що серійне виробництво підроблених марок знаходилось на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, які потім контрабандою завозили в Україну.
Лише за попередніми оцінками фахівців, збитки державного оператора Укрпошта від використання підроблених поштових марок могли становити понад 50 мільйонів гривень.
“У межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці затримали одного із фігурантів під час спроби відправити партію підроблених марок. Одночасно у п’яти регіонах проведено понад 30 обшуків у приміщеннях ділків та автотранспортних засобах, що використовувались у протиправній діяльності. У ході слідчих дій вилучено гроші у різній валюті, у тому числі російські рублі, на загальну суму майже 3 мільйони у гривневому еквіваленті, засоби зв’язку, зброю та боєприпаси до неї, а також підроблену продукцію орієнтовною вартістю приблизно 5 мільйонів гривень”, — додається у повідомленні.
Наразі двом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій з метою насильницької, зміни меж території або державного кордону України зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, перед місцевими виборами Служба безпеки України блокувала діяльність трьох “ботоферм”, які поширювали деструктивний контент.