Запугивали жителей оккупированных территорий: боевиков "ЛНР" уличили в использовании поддельных почтовых марок Укрпочты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали использование поддельных почтовых марок АО “Укрпочта”, что по предварительным данным нанесло компании около 50 млн гривен убытков, которые представители “ЛНР” клеили на письма для запугивания переселенцев из временно оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Служба безопасности Украины блокировала использование поддельных почтовых марок АО „Укрпочта“, которые представители террористической организации „ЛНР“ клеили на письма для запугивания переселенцев из временно оккупированных территорий”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов группа лиц, которая действовала на территории нескольких областей, реализовывала поддельные почтовые марки Укрпочты различным заказчикам. Часть из них использовались представителями “ЛНР” для рассылки переселенцам почтовой корреспонденции. В ней оккупационная власть требовала от граждан подтвердить право на собственную недвижимость на временно оккупированной территории. В случае непоступления документации, “органы власти ЛНР” угрожали лишить людей имущественных прав на эту недвижимость.
Так, по замыслу террористической организации, использование марок государственного почтового оператора Украины на подобных письмах должно было подрывать доверие переселенцев к органам украинской государственной власти.
В ходе досудебного следствия также было установлено, что серийное производство поддельных марок находилось на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, затем контрабандой завозилось в Украину.
Только по предварительным оценкам специалистов, убытки государственного оператора Укрпочта использования поддельных почтовых марок могли составить более 50 миллионов гривен.
“В рамках начатого уголовного производства, правоохранители задержали одного из фигурантов при попытке отправить партию поддельных марок. Одновременно в пяти регионах проведено более 30 обысков в помещениях дельцов и автотранспортных средствах, которые использовались в противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты деньги в разной валюте, в том числе российские рубли на общую сумму почти 3 миллиона в гривневом эквиваленте, средства связи, оружие и боеприпасы к нему, а также поддельная продукцию ориентировочной стоимостью примерно 5 миллионов гривен”, — добавляется в сообщении.
Сейчас двум участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий в целях насильственного, изменения границ территории или государственной границы Украины изменению или свержению конституционного строя или захват государственной власти) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, перед местными выборами Служба безопасности Украины блокировала деятельность трех “ботоферм”, которые распространяли деструктивный контент.