Закрите через бойовиків КПВВ "Майорське" відновило роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Контрольний пункт в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил "Майорське" відновив роботу в понеділок зранку. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.
"Сьогодні, 18 червня, відновлено роботу КПВВ "Майорське". Цей контрольно-перепускний пункт, як і всі інші в районі проведення операції Об'єднаних сил, працює у штатному режимі", - повідомили в штабі.
При цьому, за даними Держприкордонслужби, зранку на в’їзд та виїзд у КПВВ "Майорське" перебували 15 і 5 транспортних засобів відповідно.
Нагадаємо, у зв’язку з тим, що бойовики на Донбасі припинили з 16 червня роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду з боку Горлівки, робота КПВВ "Майорське" призупинялася.