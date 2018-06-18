Закрите через бойовиків КПВВ "Майорське" відновило роботу

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Контрольний пункт в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил "Майорське" відновив роботу в понеділок зранку. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.

"Сьогодні, 18 червня, відновлено роботу КПВВ "Майорське". Цей контрольно-перепускний пункт, як і всі інші в районі проведення операції Об'єднаних сил, працює у штатному режимі", - повідомили в штабі.

При цьому, за даними Держприкордонслужби, зранку на в’їзд та виїзд у КПВВ "Майорське" перебували 15 і 5 транспортних засобів відповідно.

Нагадаємо, у зв’язку з тим, що бойовики на Донбасі припинили з 16 червня роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду з боку Горлівки, робота КПВВ "Майорське" призупинялася.

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