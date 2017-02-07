Законопроект про фінансову поліцію буде доопрацьовано у найкоротший термін - О.Данилюк

"Вчора на нараді під головуванням Прем’єр-міністра було досягнуто домовленості щодо доопрацювання законопроекту Мінфіну про створення фінансової поліції у найкоротший термін. Законопроект вже публічно підтримали основні бізнес-асоціації та незалежні експерти", - повідомив міністр.

Нагадаємо, О.Данилюк попередив про небезпеку відновлення податкової міліції.