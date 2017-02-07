Законопроект про фінансову поліцію буде доопрацьовано у найкоротший термін - О.Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Законопроект Міністерства фінансів про фінансову поліцію буде доопрацьовано у найкоротший термін. Таку домовленість було досягнуто на нараді з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк у Facebook, передає УНН.
"Вчора на нараді під головуванням Прем’єр-міністра було досягнуто домовленості щодо доопрацювання законопроекту Мінфіну про створення фінансової поліції у найкоротший термін. Законопроект вже публічно підтримали основні бізнес-асоціації та незалежні експерти", - повідомив міністр.
Нагадаємо, О.Данилюк попередив про небезпеку відновлення податкової міліції.