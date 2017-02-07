Законопроект о финансовой полиции будет доработан в кратчайшие сроки - А.Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Законопроект Министерства финансов о финансовой полиции будет доработан в кратчайшие сроки. Такая договоренность была достигнута на совещании с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщил министр финансов Александр Данилюк в Facebook, передает УНН.
"Вчера на совещании под председательством Премьер-министра была достигнута договоренность по доработке законопроекта Минфина о создании финансовой полиции в кратчайшие сроки. Законопроект уже публично поддержали основные бизнес-ассоциации и независимые эксперты", - сообщил министр.
Напомним, А.Данилюк предупредил об опасности восстановления налоговой милиции.