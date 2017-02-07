Законопроект о финансовой полиции будет доработан в кратчайшие сроки - А.Данилюк

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Законопроект Министерства финансов о финансовой полиции будет доработан в кратчайшие сроки. Такая договоренность была достигнута на совещании с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщил министр финансов Александр Данилюк в Facebook, передает УНН.