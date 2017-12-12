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Захист Саакашвілі про допит у ГПУ: зробимо все в рамках закону

Захист Саакашвілі про допит у ГПУ: зробимо все в рамках закону

Київ • УНН

 • 10206 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сторона захисту екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі заявляє про поінформованість щодо виклику на допит в ГПУ 18 грудня свого підзахисного і обіцяє зробити все в рамках закону. Про це в коментарі УНН заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чернолуцький.

“Ми поки не коментуємо. Нам відомо про допит. До нього ще є час, але зробимо все в рамках закону”, — сказав адвокат.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на 18 грудня 2017 року.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі. 

Також нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ. 

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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