Захист Саакашвілі про допит у ГПУ: зробимо все в рамках закону

“Ми поки не коментуємо. Нам відомо про допит. До нього ще є час, але зробимо все в рамках закону”, — сказав адвокат.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на 18 грудня 2017 року.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.

Також нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.