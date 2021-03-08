Захисник збірної України голом допоміг "Брюгге" продовжити переможну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У 31-му турі чемпіонату Бельгії "Брюгге" захисника національної збірної України Едуарда Соболя на власному полі приймав "Зюльте-Варегем", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Наш футболіст вийшов у стартовому складі, забив м’яч та відіграв повну зустріч, що закінчилася перемогою його команди з рахунком 3:0.
Наразі, маючи в активі 66 очок, “Брюгге” продовжує очолювати турнірну таблицю бельгійської першості. Таким чином вони заробили десятий виграш поспіль.
Доповнення
У поточному сезоні Соболь забив один гол і зробив 3 ассисти в 27 матчах за клуб.