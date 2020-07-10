Загроз щодо наступу ЗС РФ на Херсонську область немає - Наєв

“Стан справ на таврійському напрямку такий, що ЗСУ посилені всі види розвідки. Також в посиленому режимі ведуться розвідки всіма органами України, які мають такі повноваження. Щоденно здобуваються відомості про ЗС РФ на півострові на тимчасово окупованій території і надаються керівництву ЗСУ. Вони аналізуються, чітко відслідковуються до деталей. Повністю відслідковується ситуація щодо можливості перекидання додаткових сил і засобів на півострів і зазначений стан положення щодо ворога він такий, що наразі ворог не підготував наступальні ударні угруповання, його підрозділи перебувають в пунктах постійної дислокації. На адміністративній межі між Херсонською областю та АР Крим перебуває невелика кількість підрозділів ЗС РФ, які виконують завдання щодо спостереження за нашим угрупуванням ЗСУ, які теж перебувають, в тому числі, на відповідній відстані наближеній до адміністративної межі. На даний час безпосередніх загроз щодо наступу ЗС РФ на Херсонську область на зазначеному напрямку не виявлено і не встановлено”, — заявив він.

Наєв також наголосив, що ЗСУ розглядається декілька сценаріїв по всьому периметру державного кордону з РФ , а також з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей і АР Крим.

“Я вам скажу навіть наступне, що ми розглядаємо дії, коли така загроза буде з декількох напрямків одночасно. Відповідно органи військового управління ЗСУ, в тому числі і командування об’єднаних сил ЗСУ, ми постійно готуємось до адекватних дій у відповідь. Наше завдання — стримати агресора, а у випадку приходу його до відкритої агресії — відбити наступ і не дати ступити ворожому чоботу на українську землю. Ми все робимо для того, щоб наші дії були ефективні і якісно підготовлені. На даний час безпосередніх загроз, агресії з тимчасової окупованої території АР Крим по відношенню до Херсонської області України не встановлено”, — резюмував він.

Додамо, раніше Наєв повідомив, що загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв.