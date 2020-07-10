Загроз щодо наступу ЗС РФ на Херсонську область немає - Наєв

ukru
Ексклюзив
08:24 • 47181 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 99441 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 103909 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 165542 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 137552 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 146547 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147893 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129257 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183234 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126280 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 143516 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 124307 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 110527 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 110746 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 88740 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 47199 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 99472 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 103920 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 88833 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 131818 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 104679 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 105272 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122998 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 139526 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137561 перегляди
Актуальне
Загроз щодо наступу ЗС РФ на Херсонську область немає - Наєв

Загроз щодо наступу ЗС РФ на Херсонську область немає - Наєв

Київ • УНН

 • 15968 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. На сьогоднішній день загроз щодо наступу ЗС РФ на Херсонську область немає. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, повідомляє УНН.

“Стан справ на таврійському напрямку такий, що ЗСУ посилені всі види розвідки. Також в посиленому режимі ведуться розвідки всіма органами України, які мають такі повноваження. Щоденно здобуваються відомості про ЗС РФ на півострові на тимчасово окупованій території і надаються керівництву ЗСУ. Вони аналізуються, чітко відслідковуються до деталей. Повністю відслідковується ситуація щодо можливості перекидання додаткових сил і засобів на півострів і зазначений стан положення щодо ворога він такий, що наразі ворог не підготував наступальні ударні угруповання, його підрозділи перебувають в пунктах постійної дислокації. На адміністративній межі між Херсонською областю та АР Крим перебуває невелика кількість підрозділів ЗС РФ, які виконують завдання щодо спостереження за нашим угрупуванням ЗСУ, які теж перебувають, в тому числі, на відповідній відстані наближеній до адміністративної межі. На даний час безпосередніх загроз щодо наступу ЗС РФ на Херсонську область на зазначеному напрямку не виявлено і не встановлено”, — заявив він.

Наєв також наголосив, що ЗСУ розглядається декілька сценаріїв по всьому периметру державного кордону з РФ , а також з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей і АР Крим.

“Я вам скажу навіть наступне, що ми розглядаємо дії, коли така загроза буде з декількох напрямків одночасно. Відповідно органи військового управління ЗСУ, в тому числі і командування об’єднаних сил ЗСУ, ми постійно готуємось до адекватних дій у відповідь. Наше завдання — стримати агресора, а у випадку приходу його до відкритої агресії — відбити наступ і не дати ступити ворожому чоботу на українську землю. Ми все робимо для того, щоб наші дії були ефективні і якісно підготовлені. На даний час безпосередніх загроз, агресії з тимчасової окупованої території АР Крим по відношенню до Херсонської області України не встановлено”, — резюмував він.

Додамо, раніше Наєв повідомив, що загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32