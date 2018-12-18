Заборону на ввезення російських товарів продовжили до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудея. УНН. Кабінет міністрів України продовжив обмеження на ввезення російських товарів в Україну терміном до 2020 року. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду без обговорення, передає кореспондент УНН.
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Зокрема, уряд продовжив заборону на ввезення на територію України товарів з РФ до 31 грудня 2019 року. Відповідне рішення втратить силу 1 січня 2020 року.
20 грудня 2017 року Кабінет міністрів продовжив дію заборони на ввезення в Україну російських товарів до 31 грудня 2018 року.
У серпні уряд планував змінити перелік заборонених до ввезення в Україну російських товарів.