За участі Шевченка: "Донбас" провів перший в історії клубу поєдинок в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Чинний чемпіон України з хокею "Донбас" відіграв дебютний в історії клубу поєдинок у Лізі чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт донеччан.
Деталі
Дебютний матч “Донбасу” в Хокейної Ліги Чемпіонів символічним вкиданням почав переможець футбольної Ліги чемпіонів, володар Золотого м’яча і просто легенда нашого спорту Андрій Шевченко.
На шайбу Медведєва датчани відповіли голами від Андерссона і Гріна. Потім Пересунько вирівняв результат (2:2).
У серії буллітів “Донбас” не реалізував жодної своєї спроби, а “Рунгстед” двічі був успішний і добув два очка. В активі “Донбасу” — перший бал в хокейній Лізі чемпіонів.
Доповнення
Вже 5-го вересня “Донбас” зіграє другий тур групового етапу із французьким “Руаном”.