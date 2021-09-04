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За участі Шевченка: "Донбас" провів перший в історії клубу поєдинок в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Чинний чемпіон України з хокею "Донбас" відіграв дебютний в історії клубу поєдинок у Лізі чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт донеччан.

Деталі

Дебютний матч “Донбасу” в Хокейної Ліги Чемпіонів символічним вкиданням почав переможець футбольної Ліги чемпіонів, володар Золотого м’яча і просто легенда нашого спорту Андрій Шевченко.

На шайбу Медведєва датчани відповіли голами від Андерссона і Гріна. Потім Пересунько вирівняв результат (2:2).

У серії буллітів “Донбас” не реалізував жодної своєї спроби, а “Рунгстед” двічі був успішний і добув два очка. В активі “Донбасу” — перший бал в хокейній Лізі чемпіонів.

Доповнення

Вже 5-го вересня “Донбас” зіграє другий тур групового етапу із французьким “Руаном”.

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