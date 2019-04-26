За три місяці зону відчуження ЧАЕС з екскурсією відвідали понад 11 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За перший квартал 2019 року зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з пізнавальною метою відвідали 11 067 людей. Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження у відповідь на запит журналіста УНН.
"11 067 людей відвідали зону відчуження з пізнавальною метою за І квартал 2019 року", - йдеться у відповіді.
При цьому, за перший квартал цього року з пізнавальною метою зону відчуження відвідали 9 217 іноземців.
За вказаний період зону відчуження відвідали 1080 груп.
Як повідомляв УНН, у 2018 році зону відчуження ЧАЕС з пізнавальною метою відвідали 71 862 людини.
Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Чорнобильська зона до 2020 року стане екологічно безпечною територією.
Як повідомляв УНН, сьогодні 33 роки від дня Чорнобильської катастрофи.