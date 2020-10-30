За тиждень через КПВВ "Станиця Луганська" пройшло понад 680 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За тиждень через КПВВ "Станиця Луганська" пройшла 681 особа, з яких 655 в бік тимчасово окупованої Луганщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Повідомляється, що контрольні пункти "Мар'їнка" та "Новотроїцьке" продовжують функціонувати за графіком осіннього періоду з 7:00 до 18:30. Проте, щоденне переміщення громадян блокується російською окупаційною адміністрацією.
"За тиждень через КПВВ "Станиця Луганська" пройшла 681 особа, із них – 26 осіб на контрольовану територію, а 655 в бік тимчасово окупованої Луганщини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рух дорожнім коридором "Донецьк – Маріуполь" окупанти розблоковували двічі, у понеділок та п’ятницю. У цей період через КПВВ "Новотроїцьке" 102 громадянина та 28 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 172 громадянина та 29 транспортний засіб проїхали до тимчасово окупованої території України.
"Сьогодні станом на 14:00 в контрольному пункті "Новотроїцьке" в обох напрямках лінію розмежування перетнули 149 громадян та 22 автомобілі", - інформує ДПСУ.
Окрім того, дорожній коридор "Донецьк – Курахове", у межах якого функціонує КПВВ "Мар’їнка", залишався повністю заблокований з боку окупантів.
Також зазначається, що громадяни мають можливість перетнути лінію розмежування у КПВВ "Станиця Луганська" за окремим рішенням командувача при наявності документально підтверджених обставин соціально-гуманітарного характеру. Також до тимчасово окупованої території України пропускаються громадяни у разі слідування до місця реєстрації.
Нагадаємо, тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" продовжено до 15 листопада 2020 року.