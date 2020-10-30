За неделю через КПВВ "Станица Луганская" прошло более 680 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. За неделю через КПВВ "Станица Луганская" прошел 681 человек, из которых 655 в сторону временно оккупированной Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Сообщается, что контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" продолжают функционировать по графику осеннего периода с 7:00 до 18:30. Однако, ежедневное перемещение граждан блокируется российской оккупационной администрацией.
"За неделю через КПВВ "Станица Луганская" прошел 681 человек, из них - 26 человек на контролируемую территорию, а 655 в сторону временно оккупированной Луганской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение дорожным коридором "Донецк - Мариуполь" оккупанты разблокировали дважды, в понедельник и пятницу. В этот период через КПВВ "Новотроицкое" 102 гражданина и 28 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 172 гражданина и 29 транспортное средство проехали на временно оккупированные территории Украины.
"Сегодня по состоянию на 14:00 в контрольном пункте "Новотроицкое" в обоих направлениях линию разграничения пересекли 149 граждан и 22 автомобиля", - информирует ГПСУ.
Кроме того, дорожный коридор "Донецк - Курахово", в рамках которого функционирует КПВВ "Марьинка", оставался полностью заблокирован со стороны оккупантов.
Также отмечается, что граждане имеют возможность пересечь линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" по отдельному решению командующего при наличии документально подтвержденных обстоятельств социально-гуманитарного характера. Также на временно оккупированные территории Украины пропускаются граждане в случае следования к месту регистрации.
Напомним, временное прекращение пропуска лиц через КПВВ "Станица Луганская" продлено до 15 ноября 2020 года.