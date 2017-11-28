За останні шість років легальне виробництво горілки скоротилося у 2,5 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У 2016 році в Україні було вироблено 16,6 млн дал. горілки з вмістом спирту менше 45,4%, що у 2,5 разів менше, ніж у 2010 році. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
Водночас, у порівнянні із 2015 роком, виробництво горілки в Україні скоротилося на 12%.
Натомість, за 6 років в Україні зросло виробництво коньяку та бренді. Так, у 2016 році було вироблено 3,6 млн дал. продукції, що на 28% більше, ніж у 2010 році.
У порівнянні із 2015 роком, виробництво коньяку та бренді в Україні скоротилося на 7%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, що скорочення виробництва легального алкоголю в Україні спостерігається вже не перший рік.
За словами генерального директора компанії "Eastern Beverage Trading" Ольги Івушкіної, щорічно обсяги виробництва в середньому падають на 20%.
Нардепи та експерти ринку пояснюють цю негативну тенденцію зависокими акцизами.
Додамо, що підвищення акцизів на алкоголь вже 6 років не дає позитивного фіскального ефекту.
Саме тому парламентарі ініціювали законопроект щодо зниження акцизних ставок на горілку та коньяк.