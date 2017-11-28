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За останні шість років легальне виробництво горілки скоротилося у 2,5 рази

За останні шість років легальне виробництво горілки скоротилося у 2,5 рази

Київ • УНН

 • 16747 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У 2016 році в Україні було вироблено 16,6 млн дал. горілки з вмістом спирту менше 45,4%, що у 2,5 разів менше, ніж у 2010 році. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.

Водночас, у порівнянні із 2015 роком, виробництво горілки в Україні скоротилося на 12%.

Натомість, за 6 років в Україні зросло виробництво коньяку та бренді. Так, у 2016 році було вироблено 3,6 млн дал. продукції, що на 28% більше, ніж у 2010 році.

У порівнянні із 2015 роком, виробництво коньяку та бренді в Україні скоротилося на 7%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, що скорочення виробництва легального алкоголю в Україні спостерігається вже не перший рік.

За словами генерального директора компанії "Eastern Beverage Trading" Ольги Івушкіної, щорічно обсяги виробництва в середньому падають на 20%.

Нардепи та експерти ринку пояснюють цю негативну тенденцію зависокими акцизами.

Додамо, що підвищення акцизів на алкоголь вже 6 років не дає позитивного фіскального ефекту.

Саме тому парламентарі ініціювали законопроект щодо зниження акцизних ставок на горілку та коньяк.

Українські Національні Новини

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