За последние шесть лет легальное производство водки сократилось в 2,5 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В 2016 году в Украине было произведено 16,6 млн дал. водки с содержанием спирта менее 45,4%, что в 2,5 раза меньше, чем в 2010 году. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНН.
В то же время, по сравнению с 2015 годом, производство водки в Украине сократилось на 12%.
Однако, за 6 лет в Украине выросло производство коньяка и бренди. Так, в 2016 году было произведено 3,6 млн дал. продукции, что на 28% больше, чем в 2010 году.
По сравнению с 2015 годом, производство коньяка и бренди в Украине сократилось на 7%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, что сокращение производства легального алкоголя в Украине наблюдается уже не первый год.
По словам генерального директора компании "Eastern Beverage Trading" Ольги Ивушкиной, ежегодно объемы производства в среднем падают на 20%.
Нардепы и эксперты рынка объясняют эту негативную тенденцию слишком высокими акцизами.
Добавим, что повышение акцизов на алкоголь уже 6 лет не дает положительного фискального эффекта.
Именно поэтому парламентарии инициировали законопроект по снижению акцизных ставок на водку и коньяк.