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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 10804 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 24458 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 32440 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32149 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 96605 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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За последние шесть лет легальное производство водки сократилось в 2,5 раза

За последние шесть лет легальное производство водки сократилось в 2,5 раза

Киев  •  УНН

 • 16733 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В 2016 году в Украине было произведено 16,6 млн дал. водки с содержанием спирта менее 45,4%, что в 2,5 раза меньше, чем в 2010 году. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНН.

В то же время, по сравнению с 2015 годом, производство водки в Украине сократилось на 12%.

Однако, за 6 лет в Украине выросло производство коньяка и бренди. Так, в 2016 году было произведено 3,6 млн дал. продукции, что на 28% больше, чем в 2010 году.

По сравнению с 2015 годом, производство коньяка и бренди в Украине сократилось на 7%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, что сокращение производства легального алкоголя в Украине наблюдается уже не первый год.

По словам генерального директора компании "Eastern Beverage Trading" Ольги Ивушкиной, ежегодно объемы производства в среднем падают на 20%.

Нардепы и эксперты рынка объясняют эту негативную тенденцию слишком высокими акцизами.

Добавим, что повышение акцизов на алкоголь уже 6 лет не дает положительного фискального эффекта.

Именно поэтому парламентарии инициировали законопроект по снижению акцизных ставок на водку и коньяк.

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