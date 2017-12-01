За минулу добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення

“Російсько-терористичні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби”, — йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямоку ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї неподалік Троїцького і Луганського. Із настанням сутінок по декілька мін із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення, було випущено російськими найманцями біля Новоолександрівки, Кримського та Новолуганського. Зі стрілецької зброї противник провокував наших воїнів у районі Зайцевого і Сизого, а з озброєння БМП обстрілював наші оборонні укріплення поблизу Лозового і Луганського.

На Донецькому напрямку ворог також активізувався у вечірній час. Зокрема, на Приазов’ї, неподалік Павлополя, окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів та стрілецької зброї. Починаючи з 18.00 бойовики інтенсивно обстрілювали з гранатометів і легкого піхотного озброєння опорні пункти сил АТО поблизу Авдіївки, Кам’янки, Пісків та Мар’їнки, а оборонців Богданівки — зі стрілецької зброї.

“Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один наш військовий отримав поранення”, — повідомили у штабі.