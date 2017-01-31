За фактом нецільового використання коштів, виділених на будівництво "Охматдиту", відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. За матеріалами Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження проти посадовців, причетних до привласнення та нецільового використання коштів, виділених на будівництво дитячої лікарні “Охматдит”. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
“Наразі вирішується питання щодо притягнення винних держслужбовців, керівників підрядних організацій та інших причетних осіб до відповідальності”, — повідомили в СБУ.
Нагадаємо, що СБУ спільно з поліцією, Генеральною прокуратурою, за сприяння МОЗ та Опікунської ради “Охматдит” повернула до держбюджету 59,8 мільйона гривень, що були незаконно використані у грудні 2015 року підрядниками будівництва дитячої лікарні.
У лютому 2016 року кошти були заарештовані, а у серпні того ж року Державна аудиторська служба підтвердила їх нецільове використання у рамках перевірки, ініційованої СБУ.