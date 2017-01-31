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За фактом нецільового використання коштів, виділених на будівництво "Охматдиту", відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. За матеріалами Служби безпеки України відкрито кримінальне провадження проти посадовців, причетних до привласнення та нецільового використання коштів, виділених на будівництво дитячої лікарні “Охматдит”. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

“Наразі вирішується питання щодо притягнення винних держслужбовців, керівників підрядних організацій та інших причетних осіб до відповідальності”, — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ спільно з поліцією, Генеральною прокуратурою, за сприяння МОЗ та Опікунської ради “Охматдит” повернула до держбюджету 59,8 мільйона гривень, що були незаконно використані у грудні 2015 року підрядниками будівництва дитячої лікарні.

У лютому 2016 року кошти були заарештовані, а у серпні того ж року Державна аудиторська служба підтвердила їх нецільове використання у рамках перевірки, ініційованої СБУ.

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