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По факту нецелевого использования средств, выделенных на строительство "Охматдета", открыли производство

По факту нецелевого использования средств, выделенных на строительство "Охматдета", открыли производство

Киев • УНН

 • 9464 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. По материалам Службы безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении должностных лиц, причастных к присвоению и нецелевому использованию средств, выделенных на строительство детской больницы "Охматдет". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

 

"Сейчас решается вопрос о привлечении виновных госслужащих, руководителей подрядных организаций и других причастных лиц к ответственности", - сообщили в СБУ.

Напомним, что СБУ совместно с полицией, Генеральной прокуратурой, при содействии Министерства здравоохранения и Попечительского совета "Охматдет" вернула в госбюджет 59,8 миллиона гривен, которые были незаконно использованы в декабре 2015 года подрядчиками строительства детской больницы.

В феврале 2016 г. средства были арестованы, а в августе того же года Государственная аудиторская служба подтвердила их нецелевое использование в рамках проверки, инициированной СБУ.

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