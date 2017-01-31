По факту нецелевого использования средств, выделенных на строительство "Охматдета", открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По материалам Службы безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении должностных лиц, причастных к присвоению и нецелевому использованию средств, выделенных на строительство детской больницы "Охматдет". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
"Сейчас решается вопрос о привлечении виновных госслужащих, руководителей подрядных организаций и других причастных лиц к ответственности", - сообщили в СБУ.
Напомним, что СБУ совместно с полицией, Генеральной прокуратурой, при содействии Министерства здравоохранения и Попечительского совета "Охматдет" вернула в госбюджет 59,8 миллиона гривен, которые были незаконно использованы в декабре 2015 года подрядчиками строительства детской больницы.
В феврале 2016 г. средства были арестованы, а в августе того же года Государственная аудиторская служба подтвердила их нецелевое использование в рамках проверки, инициированной СБУ.