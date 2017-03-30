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За добу в Україні сталося 625 пожеж на відкритих територіях

За добу в Україні сталося 625 пожеж на відкритих територіях

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулої доби в Україні виникло 625 пожеж на відкритих територіях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“З кожним днем рятувальники ДСНС фіксують рекордні показники виникнення пожеж на відкритих територіях. Так, якщо 28 березня було зафіксовано 508 пожеж сміття, трави, залишків сухої рослинності, то вже 29 березня ця цифра зросла до 625”, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники закликали громадян не випалювати стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями та не розкидати недопалки та сірники на суху трав’яну підстилку.

Нагадаємо, 29 березня на вул.Садовій у Києві виникла пожежа на відкритій території площею 3 тис. кв.м. О 1:40 пожежу на площі 4000 кв.м. ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомляв УНН, 28 березня у Полтавській області сім автомобілів зіткнулися на задимленій від випалювання поля дорозі.

Українські Національні Новини

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