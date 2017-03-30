За сутки в Украине произошло 625 пожаров на открытых территориях

"С каждым днем ​​спасатели ГочЧС фиксируют рекордные показатели возникновения пожаров на открытых территориях. Так, если 28 марта было зафиксировано 508 пожаров мусора, травы, остатков сухой растительности, то уже 29 марта эта цифра выросла до 625", - говорится в сообщении ГосЧС.

Спасатели призвали граждан не выжигать стерню на полях, сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками и не разбрасывать окурки и спички на сухую травяную подстилку.

Напомним, 29 марта на ул.Садовая в Киеве возник пожар на открытой территории площадью 3 тыс. кв м. В 1:40 пожар на площади 4000 кв.м. ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщал УНН, 28 марта в Полтавской области семь автомобилей столкнулись на задымленной от выжигания поля дороге.