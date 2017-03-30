За сутки в Украине произошло 625 пожаров на открытых территориях

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101129 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116564 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175337 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128410 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123907 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116603 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106429 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107474 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103890 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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За сутки в Украине произошло 625 пожаров на открытых территориях

За сутки в Украине произошло 625 пожаров на открытых территориях

Киев  •  УНН

 • 10424 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. За прошедшие сутки в Украине произошло 625 пожаров на открытых территориях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.

"С каждым днем ​​спасатели ГочЧС фиксируют рекордные показатели возникновения пожаров на открытых территориях. Так, если 28 марта было зафиксировано 508 пожаров мусора, травы, остатков сухой растительности, то уже 29 марта эта цифра выросла до 625", - говорится в сообщении ГосЧС.

Спасатели призвали граждан не выжигать стерню на полях, сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками и не разбрасывать окурки и спички на сухую травяную подстилку.

Напомним, 29 марта на ул.Садовая в Киеве возник пожар на открытой территории площадью 3 тыс. кв м. В 1:40 пожар на площади 4000 кв.м. ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщал УНН, 28 марта в Полтавской области семь автомобилей столкнулись на задымленной от выжигания поля дороге.

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