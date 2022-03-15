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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 3498 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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За добу російські окупанти вбили п'ятьох жителів Донецької області

За добу російські окупанти вбили п'ятьох жителів Донецької області

Київ • УНН

 • 84627 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Російські окупанти 14 березня вбили п’ятьох жителів Донецької області, трьох поранили. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує УНН.

Цитата 

"14 березня росіяни вбили п’ятьох мешканців Донеччини: 2 в Авдіївці, 2 у Краматорську та 1 у Петрівському. Поранили трьох: 2 в Авдіївці та 1 у Торецьку", - зазначив Кириленко.

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