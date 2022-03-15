За добу російські окупанти вбили п'ятьох жителів Донецької області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Російські окупанти 14 березня вбили п’ятьох жителів Донецької області, трьох поранили. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує УНН.
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"14 березня росіяни вбили п’ятьох мешканців Донеччини: 2 в Авдіївці, 2 у Краматорську та 1 у Петрівському. Поранили трьох: 2 в Авдіївці та 1 у Торецьку", - зазначив Кириленко.
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