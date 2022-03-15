За сутки российские оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Российские оккупанты 14 марта убили пятерых жителей Донецкой области, троих ранили. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"14 марта россияне убили пятерых жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке, 2 в Краматорске и 1 в Петровском. Ранили троих: 2 в Авдеевке и 1 в Торецке", - отметил Кириленко.
Напомним
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