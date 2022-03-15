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19:03 • 67332 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 114382 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109919 просмотра

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15 марта, 13:08 • 104724 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 87176 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 89107 просмотра

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За сутки российские оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области

За сутки российские оккупанты убили пятерых жителей Донецкой области

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Российские оккупанты 14 марта убили пятерых жителей Донецкой области, троих ранили. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует УНН.

Цитата

"14 марта россияне убили пятерых жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке, 2 в Краматорске и 1 в Петровском. Ранили троих: 2 в Авдеевке и 1 в Торецке", - отметил Кириленко.

Напомним

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