За добу через КПВВ в зоні АТО прослідувало 2,8 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО прослідувало понад 2,8 тисяч осіб та близько 950 транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Минулої доби на усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО спостерігалося значне зменшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою.
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Загалом учора через КПВВ прослідувало понад 2,8 тисяч осіб та близько 950 транспортних засобів:
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- “Майорське” — 645 осіб та 206 транспортних засобів;
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- “Мар’їнка” — 1110 осіб та 390 транспортних засобів;
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- “Новотроїцьке” — 568 осіб та 196 транспортних засобів;
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- “Гнутове” — 185 осіб та 111 транспортних засобів;
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- “Станиця Луганська” — 335 осіб.
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Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 50/25, “Мар’їнка” — 70/50, на КПВВ “Новотроїцьке” та “Гнутове” черг не зафіксовано.