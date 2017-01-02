За добу через КПВВ в зоні АТО прослідувало 2,8 тис. осіб

Минулої доби на усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО спостерігалося значне зменшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою.

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Загалом учора через КПВВ прослідувало понад 2,8 тисяч осіб та близько 950 транспортних засобів:



“Майорське” — 645 осіб та 206 транспортних засобів;



“Мар’їнка” — 1110 осіб та 390 транспортних засобів;



“Новотроїцьке” — 568 осіб та 196 транспортних засобів;



“Гнутове” — 185 осіб та 111 транспортних засобів;



“Станиця Луганська” — 335 осіб.



Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 50/25, “Мар’їнка” — 70/50, на КПВВ “Новотроїцьке” та “Гнутове” черг не зафіксовано.