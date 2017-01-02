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За сутки через КПВВ в зоне АТО проследовало 2,8 тыс. человек

За сутки через КПВВ в зоне АТО проследовало 2,8 тыс. человек

Киев • УНН

 • 8001 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО проследовало более 2,8 тыс. человек и около 950 транспортных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

За прошедшие сутки на всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО наблюдалось значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками.

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В общем вчера через КПВВ проследовало более 2,8 тыс. человек и около 950 транспортных средств:

  • "Майорское" - 645 человек и 206 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 1110 человек и 390 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 568 человек и 196 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 185 человек и 111 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 335 человек.

Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/25, "Марьинка" - 70/50, в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" очередей не зафиксировано.

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