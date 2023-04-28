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В Україні завершується пільговий період на розмитнення товарів для відновлення енергетичної інфраструктури

В Україні завершується пільговий період на розмитнення товарів для відновлення енергетичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 628041 перегляди

КИЕВ. 28 апреля. УНН. 1 травня завершується період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України. У тому числі на Starlinkи та електрогенератори знову нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито, повідомила Державна митна служба в Telegram, пише УНН.

Деталі

1 травня 2023 року завершується період звільнення імпорту окремих товарів від оподаткування ПДВ та ввізним митом, а в окремому випадку - і від акцизного податку.

Відтак, знову нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито:

Для товарів, які імпортуються та пересилаються на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Йдеться зокрема про:

  • електрогенераторні установки та частини до них;
  • окремі трансформатори, їх частини, інвертори;
  • окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;
  • системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).

Для товарів, що безкоштовно надаються Енергетичним співтовариством в якості допомоги підприємствам, що працюють на ринку електричної енергії та ввозяться ними на митну територію України для відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.

Також, крім ПДВ та ввізного мита повертається ще й сплата акцизного податку: для окремих товарів, імпорт яких здійснюється громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх безоплатної передачі оборонцям.

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