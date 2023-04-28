В Україні завершується пільговий період на розмитнення товарів для відновлення енергетичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. 1 травня завершується період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України. У тому числі на Starlinkи та електрогенератори знову нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито, повідомила Державна митна служба в Telegram, пише УНН.
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1 травня 2023 року завершується період звільнення імпорту окремих товарів від оподаткування ПДВ та ввізним митом, а в окремому випадку - і від акцизного податку.
Відтак, знову нараховуватиметься ПДВ та ввізне мито:
Для товарів, які імпортуються та пересилаються на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Йдеться зокрема про:
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- електрогенераторні установки та частини до них;
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- окремі трансформатори, їх частини, інвертори;
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- окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;
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- системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).
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Для товарів, що безкоштовно надаються Енергетичним співтовариством в якості допомоги підприємствам, що працюють на ринку електричної енергії та ввозяться ними на митну територію України для відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі.
Також, крім ПДВ та ввізного мита повертається ще й сплата акцизного податку: для окремих товарів, імпорт яких здійснюється громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх безоплатної передачі оборонцям.
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