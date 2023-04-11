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Митницю планують перезавантажити: Рада ухвалила законопроект за основу

Митницю планують перезавантажити: Рада ухвалила законопроект за основу

Київ • УНН

 • 1026503 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №6490-д щодо перезавантаження митниці, повідомив народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк, пише УНН.

Цитата

"Парламент прийняв за основу наш законопроект 6490-д щодо перезавантаження митниці. За - 260", - написав він у Telegram.

Деталі

Железняк навів основні положення проекту:

  • Змінюється процедура конкурсного відбору керівника митниці на основі кращих практик конкурсів до антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК);
  • конкурсна комісія складатиметься з 9-ти осіб, визначених КМУ, із яких 5-ть, тобто більшість, визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій;
  • конкурсна комісія буде визначати лише одну особу, яку вноситиме Прем'єр-міністру для розгляду на КМУ;
  • Запроваджується щорічний зовнішній аудит ефективності діяльності митниці. Негативний висновок такого аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови, що не дасть можливість змінювати керівника митниці просто за бажанням КМУ;
  • Протягом року після обрання нового керівника відбудеться переатестація всіх працівників митниці, в тому числі з питання доброчесності. Неуспішне проходження якої означатиме звільнення такого працівника;
  • Скасовується необхідність погодження з Мінфіном призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки;
  • Законом прямо встановлюється вищий розмір заробітної плати для митників, ніж є зараз.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стратегію реформи митниці в Україні оновлять: що передбачається

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