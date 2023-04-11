Таможню планируют перезагрузить: Рада приняла законопроект за основу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6490-д о перезагрузке таможни, сообщил народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.
Цитата
"Парламент принял за основу наш законопроект 6490-д по перезагрузке таможни. За - 260", - написал он в Telegram.
Детали
Железняк привел основные положения проекта:
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- Изменяется процедура конкурсного отбора руководителя таможни на основе лучших практик конкурсов в антикоррупционные органы (САП, НАБУ, НАПК);
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- конкурсная комиссия будет состоять из 9-ти человек, определенных КМУ, из которых 5-ть, то есть большинство, будут определяться на основании предложений международных организаций;
- конкурсная комиссия будет определять только одно лицо, которое будет вносить Премьер-министру для рассмотрения на КМУ;
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- Вводится ежегодный внешний аудит эффективности деятельности таможни. Отрицательное заключение такого аудита будет ключевым основанием для увольнения главы, что не даст возможность менять руководителя таможни просто по желанию КМУ;
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- В течение года после избрания нового руководителя состоится переаттестация всех работников таможни, в том числе по вопросу добропорядочности. Неуспешное прохождение которой будет означать увольнение такого работника;
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- Отменяется необходимость согласования с Минфином назначения на должности и/или увольнения с должностей руководителей среднего звена;
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- Законом прямо устанавливается более высокий размер заработной платы для таможенников, чем сейчас.
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