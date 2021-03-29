З позиції іранської правлячої еліти, справу про збиття літака МАУ можна закривати - Єнін

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“Якщо подивитись на цю ситуацію очима іранської правлячої еліти, то справу, в принципі, можна закривати. Кримінальне провадження завершене і ось-ось люди будуть передані до суду. Грошові компенсації іранська сторона анонсувала (хто не хоче, це нібито його проблеми), у тому розмірі, у якому запропонувала, так люди і мають погодитись. А з Україною, на думку іранської сторони, залишилось домовитись лише про ціну компенсації літака", - сказав Єнін.

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Водночас, з його слів, та реальність, яку бачить Україна і всі її міжнародні партнери, є кардинально відмінною.

"До цього часу нам невідомі навіть імена тих, кого притягають до кримінальної відповідальності в Ірані", - зазначив дипломат.

Він розповів, що українська сторона неодноразово наголошувала на потребі у більш довірливому діалозі, зокрема з питань розслідування.

"Щодо компенсацій, іранська сторона має право оголошувати будь-які заяви, єдине що – у нас є переговорний процес, в рамках якого слово "компенсація" ще не обговорювалось жодного разу. І, безумовно, ми будемо стояти на сторожі інтересів наших громадян і домагатися максимального рівня компенсацій. Що стосується літака, то питання з ним закривається на рівні страхових компаній, і Україна не має нічого спільного з цим треком", - додав він.

Довідково

Тиждень тому організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”.

Україна назвала цей звіт "збіркою маніпуляцій".

Зазначимо, що ще у грудні з’явилась інформація про те, що кабінет міністрів Ірану затвердив у середу суму у 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого над Тегераном у січні 2020 року.

Катастрофа літака МАУ

Рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана зранку 8 січня 2020 року. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців.

Іранські війська 11 січня повідомили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.