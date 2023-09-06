З початку великої війни в Україні скоєно 136 тисяч воєнних злочинів – Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення проти України скоєно 136 тисяч воєнних злочинів. За цей час було вбито орієнтовно 11 тисяч мирних жителів, 497 із яких – діти. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час відеозвернення до відвідувачів виставки «Російські воєнні злочини», яка відкрилася 4 вересня в Берлінському університеті імені Гумбольдта, передає УНН.
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«З лютого 2022 року внаслідок повномасштабної російської агресії проти України скоєно 136 тисяч злочинів. За нашими даними, за цей час було вбито орієнтовно 11 тисяч мирних жителів, 497 із яких – діти. Ще 20 тисяч дітей викрали та вивезли до Росії. Ці цифри не є остаточними, а перелік злочинів далеко не вичерпний», – сказав Єрмак.
Деталі
У відеозверненні Андрій Єрмак укотре наголосив на важливості дотримання Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, і притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.
Доповнення
Виставка демонструє фотографії, зроблені по всій Україні з 24 лютого 2022 року – дня початку повномасштабного російського вторгнення. Виставка триватиме до 16 вересня.
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