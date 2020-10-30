З початку року українцям компенсували понад 450 млн гривень на догляд за хворими дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Фонд соціального страхування з початку поточного року компенсував українцям втрачений за період здійснення догляду за дітьми заробіток на загальну суму 452,7 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування.
"Упродовж 9 місяців 2020 року понад 150 тисяч застрахованих осіб звернулись до Фонду соціального страхування України за допомогами у разі потреби догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі, за хворими дітьми до 14 років. Фонд компенсував їм втрачений за період здійснення догляду заробіток на загальну суму 452,7 млн гривень", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що фінансування такої допомоги здійснюється ФССУ, починаючи з першого дня і за весь час догляду. Середньоденний розмір виплат склав за підсумками трьох кварталів 305,3 гривні, що на 20,2% більше, ніж за той же період 2019 року.
"Надання допомоги з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А у разі стаціонарного лікування – за весь час перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною", - додається у повідомленні.
Додається, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш ніж за сім календарних днів.
Розмір допомоги залежить від тривалості страхового стажу та складає від 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років).
Нагадаємо, Фонд соцстраху виплатив за вересень близько 800 млн грн постраждалим на виробництві.