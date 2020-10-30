З початку року українцям компенсували понад 450 млн гривень на догляд за хворими дітьми

"Упродовж 9 місяців 2020 року понад 150 тисяч застрахованих осіб звернулись до Фонду соціального страхування України за допомогами у разі потреби догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі, за хворими дітьми до 14 років. Фонд компенсував їм втрачений за період здійснення догляду заробіток на загальну суму 452,7 млн гривень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що фінансування такої допомоги здійснюється ФССУ, починаючи з першого дня і за весь час догляду. Середньоденний розмір виплат склав за підсумками трьох кварталів 305,3 гривні, що на 20,2% більше, ніж за той же період 2019 року.

"Надання допомоги з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А у разі стаціонарного лікування – за весь час перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною", - додається у повідомленні.

Додається, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш ніж за сім календарних днів.

Розмір допомоги залежить від тривалості страхового стажу та складає від 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років).

Нагадаємо, Фонд соцстраху виплатив за вересень близько 800 млн грн постраждалим на виробництві.